Diciassette Dischi di platino, 9 Dischi d’oro e oltre un miliardo di stream. È il palmares di Benji & Fede, le celebrità che saranno protagoniste il 31 dicembre sul palco di piazza Rinascita a Tortolì.

Non sarà più Sarah Toscano la star del Capodanno di Tortolì, come era stato annunciato qualche giorno fa, bensì Benjamin Mascolo e Federico Rossi che hanno all’attivo cinque album entrati direttamente al primo posto delle classifiche.

Dopo la pausa annunciata nel 2020, i due artisti sono tornati insieme nel 2024 con una reunion accolta con grande entusiasmo dai fan. I singoli “Musica Animale”, “Estate Punk” e “Caro Amico” hanno anticipato il nuovo album “Rewind”, accompagnato da un ritorno dal vivo che ha registrato un sold out all’Unipol Forum di Milano e numerose date nei principali festival estivi.

«Tortolì si prepara a vivere una notte di Capodanno all’insegna della musica e della partecipazione. Il duo pop - dice Michele Fanni, consigliere comunale con delega alle Attività produttive - Tortolì porterà uno show ricco di brani conosciuti, nuove sonorità e l’energia che da sempre caratterizza le loro esibizioni».

In vista del Capodanno, l’andamento delle prenotazioni per la notte si dimostra positivo, come confermano le principali Online travel agency che monitorano le 220 strutture disponibili (50 sono già al completo).

© Riproduzione riservata