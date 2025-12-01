Tortolì, Simone Mascia è il nuovo segretario provinciale dei giovani di Forza ItaliaIncarico conferito sabato scorso dal segretario regionale dei giovani azzurri, Marco Dettori
Ventitré anni, di Tortolì, iscritto alla facoltà di Scienze giuridiche della pubblica amministrazione all’Università di Milano, Simone Mascia è il nuovo segretario provinciale dei giovani di Forza Italia. L’incarico gli è stato conferito sabato scorso dal segretario regionale dei giovani azzurri, Marco Dettori.
«Sono onorato di poter rappresentare a livello provinciale il partito giovanile, l’unico attivo nel nostro territorio. Dopo un percorso di formazione politica svolto tra il partito ogliastrino e quello milanese sono pronto a mettere le mie energie al servizio della comunità. Confido nella possibilità di instaurare un dialogo costante tra il nostro movimento giovanile e le amministrazioni locali. L’obiettivo è favorire il riavvicinamento dei giovani a un mondo politico spesso percepito come distante».
All’incontro era presente anche Mara Mascia, presidente del Consiglio comunale di Tortolì e vicesegretaria provinciale del partito: «Sono orgogliosa di annoverare nella nostra segreteria un ragazzo giovane, dinamico ed entusiasta di portare avanti i principi cardine del nostro partito». Entusiasta anche Dettori: «Sono convinto della dedizione di Simone e della sua passione politica. Confido nell’aiuto di ogni componente della nostra squadra per far crescere con lealtà la nostra famiglia politica, auspicando il coinvolgimento di tanti giovani».