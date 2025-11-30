Tragedia sulla strada provinciale 27, fra Tortolì e Villagrande.

Tre uomini di origine nordafricana sono morti in un incidente accaduto alle 11.10 di oggi all’altezza del ponticello di S’Othai, due chilometri a valle dell’abitato.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe perso il controllo dell’auto precipitata nel burrone.

- Notizia in aggiornamento -

