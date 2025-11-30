l’incidente
30 novembre 2025 alle 12:56aggiornato il 30 novembre 2025 alle 13:27
Villagrande, auto nel burrone sulla provinciale 27: tre mortiIl terribile schianto all’altezza del ponticello di S’Othai
Tragedia sulla strada provinciale 27, fra Tortolì e Villagrande.
Tre uomini di origine nordafricana sono morti in un incidente accaduto alle 11.10 di oggi all’altezza del ponticello di S’Othai, due chilometri a valle dell’abitato.
Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe perso il controllo dell’auto precipitata nel burrone.
