L’aula 3 del Tribunale di Lanusei sarà intitolata all’avvocato Ubaldo De Murtas. L’ha deciso il mondo forense ogliastrino che, raccogliendo il recente invito del presidente del Tribunale, Nicola Caschili, si è riunito aprendo una votazione interna.

Al termine delle elezioni, nella tarda mattinata di oggi, il nome dell’avvocato De Murtas, scomparso nel 2019 all’età di 91 anni, ha riscosso il maggior numero di voti. All’esito dello scrutinio di lunedì non era stata raggiunta la maggioranza richiesta dall’assemblea, motivo per cui il direttivo del Foro presieduto da Vito Cofano ha rinviato al giorno successivo per il ballottaggio dei tre colleghi più votati: Paolo Cabras, Giomaria Demuro e Ubaldo De Murtas.

Quest’ultimo era originario di Arzana ed era una figura di spicco nel mondo forense sardo. Studio a Lanusei, aveva frequentato il Tribunale fino a pochi mesi prima di morire. L’aula 1 sarà, invece, intitolata alla giudice Paola Murru, scomparsa lo scorso giugno.

