Sono due le persone denunciate, un 35enne e un 37enne di origini marocchine, per il rogo che il 2 ottobre a Tortolì, in via Mazzini, ha distrutto quattro vetture.

I due sono stati identificati grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Sottoposti in mattinata a perquisizione personale e domiciliare, sono stati trovati in possesso di abbigliamento compatibile con quello utilizzato il 2 ottobre scorso e di uno zaino contenente una tanica di benzina vuota.

I due, residenti formalmente nel comune di Bari Sardo e Tortolì, vivevano all’interno di un’auto abbandonata in una concessionaria di auto usate di Tortolì.

Le indagini proseguono sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria competente.

(Unioneonline/v.l.)

