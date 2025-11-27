l’incidente
27 novembre 2025 alle 07:54
Tertenia, donna cade dal tetto mentre fa le pulizie: è graveDopo i soccorsi il trasporto d’urgenza in ospedale
Stava facendo le pulizie sul tetto della propria abitazione dove sono installati pannelli fotovoltaici, ma forse ha perso l’equilibrio ed è precipitata.
È accaduto a Tertenia, dove una donna di 72 anni è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale a Lanusei, in gravi condizioni.
