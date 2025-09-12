Il blitz della polizia, alle prime ore dell’alba, ha portato all’arresto di Giampaolo Migali, 28enne di Girasole, con l’accusa di aver ucciso, la sera del primo marzo scorso a Bari Sardo durante la festa di carnevale, Marco Mameli, 22 anni, giovane operaio di Ilbono.

Migali, arrestato nella sua casa di Girasole pare non abbia opposto resistenza, ma era già stato indagato per il ferimento di Andrea Contu, 26 anni, anche lui operaio di Ilbono, per il quale si era autoaccusato.

Il giovane è stato accompagnato dagli agenti nel carcere San Daniele di Lanusei.

L’operazione della polizia è coordinata dalla Procura della Repubblica di Lanusei e dal vice questore Fabrizio Figliola, che al momento mantiene il massimo riserbo sulle indagini. L’omicidio aveva destato grande commozione e preoccupazione in tutta l’Ogliastra.

© Riproduzione riservata