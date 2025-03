C’è attesa per l’interrogatorio di Giampaolo Migali, il 27enne di Girasole indagato per il ferimento di Andrea Contu (26), operaio di Ilbono, avvenuto la sera dell’omicidio di Marco Mameli (22), anch’egli di Ilbono.

Migali, assistito dall’avvocato Marcello Caddori, è convocato alle 16 di oggi negli uffici della Procura di Lanusei dove ad attenderlo troverà la procuratrice capo, Paola Dal Monte, e la sostituta, Giovanna Morra, titolare sia dell’inchiesta in cui il ragazzo è indagato per lesioni e porto abusivo d’arma, sia di quella aperta per l’omicidio di Mameli dove gli inquirenti, per ora, procedono contro ignoti.

Davanti alla polizia, nella notte tra il 2 e il 3 marzo, si è assunto la responsabilità del ferimento di Contu ma si è detto estraneo all’omicidio di Mameli. La cui salma, intanto, resta sotto sequestro all'ospedale di Lanusei.

