Statale 125 chiusa in entrambe le direzioni a causa di una frana in territorio di Urzulei.

Dei grossi massi si sono staccati dal costone e sono piombati sulla carreggiata all’altezza del chilometro 178,600,

Sul posto sono presenti le forze dell’ordine e le squadre Anas, per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

La criticità, fanno sapere dalla società di gestione delle strade, «è in corso di risoluzione».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata