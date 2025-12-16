Massi sulla carreggiata: Statale 125 chiusa per frana a UrzuleiStop al transito in entrambe le direzioni: intervento degli operai dell’Anas per liberare la strada
Statale 125 chiusa in entrambe le direzioni a causa di una frana in territorio di Urzulei.
Dei grossi massi si sono staccati dal costone e sono piombati sulla carreggiata all’altezza del chilometro 178,600,
Sul posto sono presenti le forze dell’ordine e le squadre Anas, per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.
La criticità, fanno sapere dalla società di gestione delle strade, «è in corso di risoluzione».
(Unioneonline)