Il Comune di Baunei ha diffidato il Comune di Dorgali da qualsiasi azione unilaterale che presupponga la gestione e il contingentamento delle presenze nella spiaggia di Cala Luna. La tregua, se mai c’è stata, ora non esiste più.

Cancellata da quanto emerso in Prefettura nei giorni scorsi in merito alla gestione esclusiva del pontile da parte di Dorgali per sei anni. Il sindaco Stefano Monni oggi ha rotto gli indugi. «Prendo atto che alcuni incaricati del Comune di Dorgali – scrive il sindaco - stanno occupando con un manufatto una porzione del Demanio di competenza di Baunei, invito a rimuoverla entro oggi onde evitare legittime azioni di sgombero».

Parole di estrema chiarezza, che evidenziano come i nervi siano scoperti. La diffida è stata inviata anche agli assessori Spanedda e Laconi, che avrebbero voluto convocare un incontro per la gestione congiunta.

