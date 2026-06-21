Naufragio del Luigino, grande folla a Tortolì per i funerali di Enrico PirasIl pescatore 63enne vittima della tragedia dell’11 febbraio scorso
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Funerali di Enrico Piras, vittima del naufragio del Luigino. Stretti tutti insieme, come maglie di una rete, intorno al feretro del pescatore restituito dal mare.
Una grande folla si è riunita nella chiesa di San Giuseppe a Tortolì per l’ultimo saluto a Enrico Piras, 63 anni, vittima del naufragio del peschereccio Luigino l’11 febbraio scorso.
La comunità del mare di Arbatax si è riunita in un decoroso silenzio. «Il mare è molto geloso, non restituisce ciò che gli appartiene, neanche i pescatori, con Enrico lo ha fatto», ha detto padre Mariano Asunis nella sua omelia.