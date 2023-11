Proprio in concomitanza con la recente “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne”, i Carabinieri delle Stazioni di Lanusei e Tortolì hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 20enne di Tortolì, dopo che quest’ultimo ha violato un precedente divieto di avvicinamento alla sua ex ragazza.

Nei confronti del giovane il gip ha ora disposto gli arresti domiciliari.

Il divieto era stato notificato lo scorso 2 settembre a seguito – spiegano gli inquirenti – «di un episodio particolarmente violento avvenuto lo scorso mese di luglio nei pressi del cimitero di Lanusei, dinamica che faceva immediatamente scattare le prime indagini permettendo di scoprire diverse condotte minacciose e violente, anche psicologiche, attuate nel tempo dall’indagato nei confronti della propria ragazza».

Nonostante il provvedimento, gli investigatori hanno accertato che i due più volte hanno mantenuto i contatti, rendendo così vana la protezione assicurata con la misura cautelare del divieto di avvicinamento e dal divieto di contatto sia telefonico che via internet.

La Procura, per smorzare sul nascere i rischi di una relazione che viene definita «estremamente conflittuale» e alla luce delle condotte tenute dal 20enne nei mesi precedenti, ha quindi chiesto e ottenuto gli arresti domiciliari per il ragazzo, provvedimento eseguito in questi giorni dai militari.

(Unioneonline/l.f.)

