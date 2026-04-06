incendio
06 aprile 2026 alle 08:37
Lotzorai, rogo nella notte sul litorale: chiosco-bar distrutto dalle fiammeSull’episodio indagano i carabinieri. Si sospetta l’origine dolosa
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Notte di fuoco a Is Orrosas, litorale di Lotzorai. Le fiamme hanno distrutto il chiosco-bar “La Riva bianca”, episodio analogo a quello accaduto sette anni fa. I vigili del fuoco di Tortolì, intervenuti sul posto, non hanno rinvenuto alcuna traccia per accertare l’eventuale origine dolosa dell’incendio, che tuttavia resta la pista investigativa privilegiata dei carabinieri della compagnia di Lanusei arrivati con una pattuglia della stazione di Tortolì.
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