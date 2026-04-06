Lo spettacolo dei delfini che “danzano” nelle acque di Porto FrailisL’emozionante spettacolo dalla terrazza naturale che si apre verso la baia
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Il mare di Porto Frailis offre un suggestivo spettacolo naturale: la danza di un branco di delfini che nuota e gioca. Emozione straordinaria per chi ha assistito all’evento, non certo raro da queste parti, ben visibile dalla terrazza naturale che si apre verso la baia e dalle strutture ricettive che la incorniciano.
Un hotel di lusso, un campeggio con vista mozzafiato, locali e ristoranti e una natura ancora in gran parte selvaggia: è lo scenario più immediato che caratterizza la baia scelta dai delfini per un momento di gioco che in questi giorni di festa ha regalato spettacolo.