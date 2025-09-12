Stavano rientrando a casa dopo aver trascorso qualche ora nell’oasi di Santa Barbara, alla periferia nord di Perdasdefogu. La nonna di 64 anni e il nipote, residenti in paese, viaggiavano su una Fiat Panda che, intorno alle 15.45 di oggi, si è schiantata contro un albero.

Sono da accertare le cause che hanno provocato la perdita del controllo dell’utilitaria, ma secondo una prima ipotesi la signora sarebbe stata colpita da un improvviso malore. Nonna e nipote hanno riportato un trauma facciale e sono rimasti incastrati all’interno del mezzo, che si è completamente accartocciato.

Per liberare dalle lamiere i due feriti, i vigili del fuoco di Lanusei hanno dovuto utilizzare le cesoie idrauliche. Sul posto è intervenuta l’ambulanza di base e, in un secondo momento, l’Echo Lima 3, l’elicottero dell’Areus arrivato da Elmas, che ha trasportato (in codice rosso per dinamica) il ragazzino al Brotzu di Cagliari. Stesso ospedale in cui è stata trasferita (in ambulanza) anche la donna. Le loro condizioni sono rassicuranti.

