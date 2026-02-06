Tragico incidente nelle campagne di Lanusei. Un uomo ha perso la vita mentre si trovava in un terreno a Maurusauru, zona alla periferia della cittadina.

Secondo una prima ricostruzione, il pensionato è stato schiacciato da un camion. Vani i tentativi di salvargli la vita: l’uomo è arrivato morto in Pronto soccorso. Sul caso procedono gli agenti del commissariato di Lanusei.

Notizia in aggiornamento

