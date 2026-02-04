Nascondeva 5 grammi di cocaina sotto la suola delle scarpe. Durante la perquisizione domiciliare, in possesso di un 42enne di Tortolì i carabinieri del nucleo radiomobile di Lanusei hanno rinvenuto anche 36 grammi di marijuana e due katane, custodite senza alcuna autorizzazione.

L’operazione è scattata nella notte tra lunedì e ieri, sulle strade del centro cittadino. Quando l’uomo, mentre era al volante della sua auto, ha notato la pattuglia si è agitato e ha mutato il suo stile di guida, tentando la fuga. Ma al termine di un breve inseguimento, il 42enne è stato intercettato in via Seminario e sottoposto ad accertamenti.

Completate le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato nella sua abitazione e il magistrato di turno ha applicato gli arresti domiciliari.

L’indagato è comparso davanti al gip del Tribunale di Lanusei che ha convalidato l’arresto e disposto la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dovrà rispondere del reato di detenzione di droga ai fini di spaccio e detenzione illegale di armi.

