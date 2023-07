Lieto evento la notte scorsa nel lido di Cea a Tortolì. Proprio davanti ai faraglioni della famosa spiaggia una tartaruga caretta caretta ha deposto le uova.

A notare l'animale due giovani di Bari Sardo che passeggiavano nella spiaggia al chiaro di luna. Senza avvicinarsi troppo e disturbarla mentre nidificava hanno subito chiamato attorno alla mezzanotte il numero 1515 del corpo forestale e di vigilanza ambientale.

La sala operativa ha allertato il corpo forestale di Lanusei che a sua volta ha contattato la squadra della base operativa logistica navale (Blon) di Arbatax che ha provveduto a recintare il nido e l'area circostante. Come da protocollo è stato avvisato il Cres del Sinis, a capo della rete regionale di difesa della fauna marina.

I biologi a breve raggiungeranno il nido per metterlo in sicurezza e monitorarlo in collaborazione con il Cfva sino alla schiusa delle uova che avverrà tra circa 60 giorni. Si tratta del primo nido di cui si ha conoscenza nelle spiagge ogliastrine.

Nei giorni scorsi invece altri esemplari hanno deposto nei lidi del Poetto di Cagliari e nel Sassarese a Badesi (QUI LA NOTIZIA)

© Riproduzione riservata