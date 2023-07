Due giorni fa sulla spiaggia di Li Junchi, a Badesi. Nella notte al Poetto di Quartu, poco lontano dalla Marinella, ai piedi di una torretta di salvamento. E anche a Cea, a Tortolì.

La caretta caretta che ha deposto le uova al Poetto di Quartu

Alle caretta caretta piacciono i litorali della Sardegna e sono già tre i nidi trovati nelle ultime 48 ore.

L’ultima deposizione è stata scoperta nella tarda serata di ieri: intorno alle 23, a seguito di una segnalazione, la Forestale ha recintato un’ampia area della spiaggia quartese, dopo aver monitorato i movimenti di mamma tartaruga che, dopo la deposizione, ha ripreso il mare.

«Sempre stanotte, poi», fa sapere l’assessore regionale all’Ambiente, Marco Porcu, «una nuova deposizione a Cea», in Ogliastra. Anche qui, come nei casi precedenti, l’area del nido è stata protetta, per tenere lontani i curiosi. In attesa del lieto evento della schiusa.

