Il primo e il secondo lotto delle scuole elementari di Jerzu sono la polpa del piano triennale delle opere pubbliche. Ma nel complesso, gli interventi annunciano investimenti per 10 milioni di euro. L’elaborato, approvato nei giorni scorsi dal Consiglio comunale, è un concentrato di lavori che garantiranno più sicurezza e decoro all’abitato.

Un milione di euro è destinato alla manutenzione straordinaria e all’adeguamento dei canali tombati e dei canali di guardia: interventi utili a mettere in sicurezza il paese e a ridurre il rischio idrogeologico. Dentro, fra le altre opere, c’è pure un’area di sosta camper a Sant’Antonio - intervento da 700mila euro - e lavori di viabilità.

«Il Piano rappresenta uno degli strumenti più importanti per dare concretezza alla nostra idea di futuro: programmazione, serietà e interventi utili alla comunità. Per Jerzu avere una visione chiara e un percorso definito significa riuscire a trasformare i bisogni quotidiani dei cittadini in opere reali e durature. I risultati di questi mesi ci stanno dando grandi soddisfazioni: stiamo portando avanti interventi importanti e stiamo intercettando numerosi finanziamenti, partecipando con determinazione a bandi e opportunità regionali e nazionali». Lai esalta il lavoro di squadra: «Dimostra che anche i piccoli paesi possono essere protagonisti se c’è capacità di progettazione, collaborazione tra uffici e amministrazione e una buona rete di relazioni istituzionali. Continueremo su questa strada con responsabilità, trasparenza e attenzione alle priorità: manutenzione, sicurezza, decoro urbano e miglioramento dei servizi. Il nostro obiettivo è semplice: rendere il paese più vivibile oggi e più solido domani, senza lasciare indietro nessuno».

