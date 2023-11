Incidente stradale alle 3 della scorsa notte sull’Orientale, all’altezza di Girasole.

Un 28enne di Arzana, al volante di una Volkswagen Golf, è rimasto ferito nell’impatto avvenuto al chilometro 142, vicino al cavalcavia che da Girasole conduce alle campagne di Birdesu. Il giovane è stato soccorso dai volontari della Croce verde di Tortolì che l'hanno trasportato all’ospedale di Lanusei in codice rosso. Ha riportato traumi ed escoriazioni nella parte superiore del corpo.

La statale 125, teatro a poca distanza dell’incidente (chilometro 140.900) in cui un mese fa ha perso la vita Mattia Miscali, ventenne di Villanova Strisaili, è stata chiusa temporaneamente per poter effettuare i rilievi di rito e ripristinare le condizioni di sicurezza per la viabilità della strada.

Sul posto, oltre al 118, la squadra dei vigili del fuoco di Tortolì, i carabinieri di Villagrande e del nucleo radiomobile di Lanusei.

© Riproduzione riservata