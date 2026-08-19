Un delfino è morto sulla battigia appena dopo aver partorito un cucciolo. Ad assistere al drammatico epilogo, avvenuto stamattina sulla spiaggia di Bucca ‘e Strumpu, sul litorale di Bari Sardo, sono stati alcuni bagnanti.

Già ieri sera, l’esemplare di oltre 200 chili era stato avvistato da alcune persone mentre tentava di avvicinarsi alla riva. Nelle prime ore di oggi, dei bagnanti hanno visto il delfino sul fondale e con l’aiuto di una corda l’hanno portato sulla battigia. Il mammifero è comunque riuscito a partorire e altri suoi simili hanno preso il cucciolo portandolo al largo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Forestale di Tortolì, della polizia locale di Bari Sardo e gli operai comunali che, con l’ausilio di un mezzo gommato dotato di benna, hanno rimosso la carcassa dall’arenile.

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