Grave sovraffollamento e pazienti in boarding presso il Pronto soccorso del Santissima Trinità di Cagliari. Infermieri, medici e operatori socio sanitari in servizio a Is Mirrionis sono «allo stremo», anche a causa «dei tempi di attesa lunghi e del nervosismo dei pazienti esasperati che si riversa sul personale».

Il sindacato delle professioni sanitarie Nursing Up lancia l’allarme. «Nel Pronto soccorso non possono sostare per giorni i pazienti già visitati che non vengono trasferiti nei reparti di destinazione. Questa mattina abbiamo 21 pazienti in boarding che necessiterebbero essere ricoverati in un reparto», denuncia Andrea Cattarin dirigente sindacale del Nursing Up Asl di Cagliari che chiede «l’immediata attivazione delle misure previste dal piano regionale per la gestione del sovraffollamento».

Per Cattarin «non è umanamente possibile per i professionisti sanitari gestire contemporaneamente le lungodegenze», accusa, «e garantire l’accesso e la gestione delle emergenze in arrivo. Il fenomeno negativo del boarding, ovvero il sostare per giorni all’interno del pronto soccorso per l’assenza di posti disponibili nei reparti di destinazione».

Le criticità, secondo il sindacato, si manifestano nel Pronto soccorso con spazi insufficienti e carichi di lavoro ingestibili, ma l’origine dei problemi sarebbe da ricondurre alla disponibilità di posti letto nei reparti e nel territorio. Marino Vargiu dirigente territoriale del Nursing chiede all’assessorato alla Sanità di intervenire tempestivamente a tutela dei lavoratori e dei cittadini.

(Unioneonline/En.Ne.)

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