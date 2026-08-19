Colto da un malore improvviso a pochi metri dalla riva, intorno alle nove del mattino, è stato immediatamente soccorso dai vicini di ombrellone e dai bagnini in servizio nei due stabilimenti balneari della spiaggia di Santa Maria Navarrese, nell'angolo sotto la Torre Spagnola.

A nulla però sono valsi i tentativi di rianimarlo portati avanti dal personale delle due ambulanze arrivate pochi minuti dopo sul posto. E intorno alle dieci il cuore di Fernando Snotzi, turista svizzero italiano di Bellinzona, 71 anni, di casa a Tancau, a due passi da Santa Maria, si è fermato.

L'accaduto ha sconvolto i tanti bagnanti già presenti in spiaggia dal primo mattino anche perché Fernando Snotzi era molto conosciuto nella frazione costiera di Baunei.

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