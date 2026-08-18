La dea bendata ha fatto tappa a Bari Sardo. Un giocatore ha centrato un “5” al SuperEnalotto: la vincita gli ha garantito 34mila 968,49 euro. La schedina vincente è stata convalidata alla ricevitoria Bar Civico 100 di via Cagliari. I numeri estratti per l’appuntamento di ieri sono stati: 18, 24, 69, 71, 73, 82 con numero Jolly 29 e SuperStar 41. In paese è caccia al vincitore, ma la sua identità è destinata a rimanere nell’anonimato.

«Non sappiamo chi sia il fortunato. In questo periodo qui a Bari Sardo soggiornano pure tanti turisti e dunque non è detto che si tratti di un residente. Mi farebbe piacere se fosse un cliente affezionato del bar», dice Sansirai Piroddi, titolare del Bar civico 100, che attende il bollettino anche per sapere l’entità della spesa effettuata dal giocatore baciato dalla fortuna.

Ieri il locale, affacciato sulla strada principale del paese, era chiuso per turno (una scelta forzata perché non si trova personale per garantire un’apertura settimanale completa), ma la proprietaria ha già preparato il consueto cartello per annunciare la vincita e brindare, oggi alla riapertura, insieme ai clienti più affezionati, molti dei quali, durante le giornate di estrazione, non disdegnano di giocare la schedina sognando la maxi vincita. «In quattro anni di attività», racconta Piroddi, «questa è la prima volta che registriamo una vincita così alta. Siamo contenti».

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