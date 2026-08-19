Tortolì, scontro auto-moto. Giovane centauro in ospedaleAl ragazzo sono state prestate le prime cure e poi, per accertamenti, l’equipaggio dell’ambulanza medicalizzata l’ha trasportato (in codice giallo) al Pronto soccorso di Lanusei
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Auto contro moto in via Foddeddu, la circonvallazione sud di Tortolì. Un giovane centauro è stato sbalzato sull’asfalto, rimanendo ferito.
Sul posto, poco prima delle 11.30 di oggi, sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco di Tortolì e gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso.
Al ragazzo sono state prestate le prime cure e poi, per accertamenti, l’equipaggio dell’ambulanza medicalizzata l’ha trasportato (in codice giallo) al Pronto soccorso dell’ospedale di Lanusei.
La circonvallazione sud è rimasta bloccata per diversi minuti, il tempo di permettere ai soccorritori di intervenire e agli agenti di effettuare i rilievi, che potranno fornire un quadro più chiaro sulla dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità dei conducenti dei mezzi coinvolti.