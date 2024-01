La commissione regionale di garanzia Pd ha emesso il suo verdetto sulle elezioni per la segreteria del febbraio 2023 dichiarando decaduti dalla carica i membri della commissione provinciale per il congresso provinciale: Giovannina Busia, Antonello Nieddu, Paola Aragoni, Alessandra Pistis e Marco Demurtas non potevano far parte della commissione e candidarsi nella lista a sostegno di Ivan Puddu. Ma va oltre, decretando: «Restano validi gli atti e le risultanze del Congresso della Federazione Ogliastra».

Ossia Ivan Puddu, 46 anni, di Baunei è il segretario. E come tale dovrebbe preparare le prossime scadenze elettorali. Da Puddu è arrivato un appello all’unità per il bene del partito.

Tuttavia sembra prematuro archiviare quanto accaduto in questi mesi e quanto deciso da un giudice, investito della questione. Il Tribunale di Lanusei il 22 giugno aveva accolto il ricorso del suo avversario Matteo Stochino, 42 anni di Ilbono, sulla presunta irregolarità delle elezioni, sospendendo l'efficacia degli atti impugnati. Oggi in Tribunale è in programma una nuova udienza del procedimento che contrappone Stochino alla Federazione Ogliastra.

