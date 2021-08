Resta un mistero la sorte dell’uomo di 55 anni, proveniente dal Friuli Venezia Giulia e domiciliato a Lotzorai, disperso dal 25 luglio scorso nella zona del Supramonte di Baunei. Anche l’undicesimo giorno di ricerche, infatti, non ha portato esito.

Decine gli uomini di Soccorso Alpino e Speleologico, Vigili del Fuoco, Carabinieri dei Cacciatori di Sardegna, personale dell'Agenzia Regionale Forestas, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che hanno nuovamente battuto palmo a palmo la zona, senza però trovare traccia dell’uomo. Il coordinamento delle ricerche, affidato al Soccorso Alpino, sta dunque valutando l’opportunità di proseguire o meno i sopralluoghi, che finora non hanno portato frutti.

Da quanto si apprende, il 55enne era arrivato in Ogliastra qualche settimana fa per un lavoro nella marina di Arbatax: era stato proprio il suo datore di lavoro a dare l'allarme. Poi l’avvio dei soccorsi, che però non hanno sinora portato a un nulla di fatto.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata