Quaranta aspiranti portieri di calcio si sono ritrovati al campo sportivo Sa Suergera di Girasole.

Organizzato da Andrea Ibba, leader della scuola portieri 4 mori, la quarta edizione dell'evento ha catturato l’attenzione di un esercito di atleti in erba che ambiscono a migliorare le proprie qualità nel ruolo più delicato del calcio. Ruolo che, negli ultimi decenni, ha assunto un’evoluzione tecnico-tattica perché il portiere è diventato il primo costruttore, in fase di possesso, pronto a partecipare alla circolazione della palla. I ragazzi che hanno preso parte allo stage, iniziativa sostenuta anche dall’amministrazione comunale di Girasole guidata da Lodovico Piras, sono arrivati da mezza Sardegna per lo stage formativo scandito da momenti di socializzazione anche tra i genitori. Oltre ad Andrea Ibba, erano presenti diversi tecnici: Michele Pintauro, Daniele Monzani, Massimo Falletti, Adriano Bachis, Gianni Capoccia, Enzo Improta, Francesco Atzei, Raffaele Tascedda e gli ex portieri Salvatore Carta, Sandro Loi, Fabio Tangianu e Sebastiano Sassu.

