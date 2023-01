Quella che era in programma oggi a Girasole sarebbe stata la prima festa in onore di San Sebastiano dopo un vuoto lungo 40 anni.

Ma a causa delle condizioni meteorologiche avverse il parroco, don Evangelista Tolu, ha deciso, in accordo con il comitato San Sebastiano e le autorità civili, il rinvio dei festeggiamenti religiosi e civili in onore del santo a sabato 4 febbraio. Il programma non subirà variazioni.

Dopo la processione e la messa del pomeriggio, nel terreno privato Tosciri-Cualbu adiacente la piazza di chiesa verrà acceso il falò in onore di San Sebastiano.

Rito cui seguirà il concerto davanti alla parrocchiale della band nuorese Istentales.

