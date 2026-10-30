Sarà una giornata interamente dedicata alla cultura del territorio, a livello paesaggistico, archeologico, pastorale e antropologico, quella in programma domani 31 ottobre a Baunei, con due convegni, uno al mattino e uno di pomeriggio, organizzati nella stessa sede, il Centro di Documentazione di Via Orientale Sarda.

Alle 9:30 spazio all’archeologia con il convegno dedicato ai “Risultati delle ricerche su particolari petroglifi del Supramonte di Baunei”, che prevede gli interventi degli archeologi Giacobbe Manca - direttore della rivista “Sardegna Antica” - e Michele Castoldi, coordinati da Sergio Ginesu, storico docente di Geologia dell’Università di Sassari. A fine mattinata visita all’esposizione delle immagini dei petroglifi allestita a cura del direttore del locale Corso di Geologia prof. Antonio Assorgia.

Nel pomeriggio, a partire dalle 17, la sala centrale del Centro di Documentazione sarà invece il cuore dell’appuntamento dedicato al Pastoralismo, organizzato dal Club Unesco Baunei-Ogliastra nell’anno in cui l’ONU ha proclamato il 2026 “Anno Internazionale dei pascoli e dei pastori”. Aprirà l’incontro la proiezione di un filmato in memoria dell’architetto di Baunei Salvatore Cabras, autore del libro “Coiles”, interamente incentrato sulle caratteristiche particolari degli ovili del Supramonte baunese. A seguire sarà protagonista Antonangelo Liori, che presenterà il suo ultimo libro, “Dio è un pastore”, nel quale l’autore racconta il mondo agropastorale sardo, destreggiandosi con maestria tra antropologia storica e zootecnia. Faranno da cornice musicale all’evento i canti del “Tenore Sa Corona” di Baunei.

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