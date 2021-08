Continuano le ricerche dell'escursionista di 46 anni di Cagliari disperso da lunedì scorso nel Supramonte di Baunei.

Oggi sono stati perlustrati tutti i sentieri in Località Piredda, dove è stata ritrovata l'auto del 46enne, fino a Cala Mariolu.

Al lavoro oltre alle squadre a terra, anche le Unità Cinofile di Ricerca in Superficie del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco con l'ausilio dell'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco.

Il Centro di Coordinamento delle Ricerche è stato allestito vicino al punto in cui è stata ritrovata l'auto del disperso. Alle operazioni stanno prendendo parte circa 40 uomini appartenenti a Soccorso Alpino e Speleologico Sardegna, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e Carabinieri della Stazione di Baunei.

Fondamentale il supporto dato dal Comune di Baunei per il trasporto del personale via mare per accelerare gli spostamenti delle squadre.

Le ricerche riprenderanno domattina alle prime luci dell’alba.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata