Un 46enne di Cagliari è disperso da lunedì nel Supramonte di Baunei.

Non avendo sue notizie, i familiari hanno fatto scattare i soccorsi. Sul posto il personale dei Vigili del fuoco di Tortolì e del Soccorso Alpino e speleologico, intervenuto con le stazioni Ogliastra, Sassari e Iglesias.

Le ricerche, partite dalla località Piredda, dove è stata rinvenuta l'auto del disperso, si stanno concentrando soprattutto sui sentieri principali e varianti che conducono a Cala Mariolu e vengono svolte sia dalle squadre a terra che con l’ausilio dei droni del Soccorso Alpino e dei Vigili del fuoco. Il coordinamento delle operazioni viene portato avanti congiuntamente dal Soccorso Alpino e dai Vigili del fuoco del comando di Nuoro e del distaccamento di Tortolì. Sul posto stanno operando anche il Soccorso alpino della Guardia di finanza e i Carabinieri della stazione di Baunei.

Fondamentale il supporto dato dal Comune di Baunei per il trasporto del personale via mare con la finalità di accelerare gli spostamenti delle squadre. Le ricerche andranno avanti ancora per qualche ora per poi riprendere domattina alle prime luci dell’alba.

