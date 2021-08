Non sono bastati dodici giorni di sopralluoghi, che hanno visto in campo oltre 100 uomini di Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco, Barracelli, Corpo Forestale, Forestas, Polizia, Carabinieri e Cacciatori di Sardegna, Guardia di Finanza e operatori del Comune di Baunei.

Non sono basate le ispezioni che hanno abbracciato 40 ettari di terreno particolarmente impervio e 280 km di sentieri.

E non sono bastati i sorvoli di elicotteri e droni, così come l’entrata in azione delle unità cinofile.

Del 55enne friulano, domiciliato da qualche settimana a Lotzorai, scomparso il 25 luglio nel Supramonte di Baunei, continua a non esserci traccia. Per questo il coordinamento dei soccorsi ha deciso di sospendere ufficialmente le ricerche.

L’allarme era stato lanciato alla fine di luglio, dopo la denuncia da parte del datore di lavoro dell’uomo, arrivato nell’Isola dopo aver trovato un impiego.

L’ingente spiegamento di forze non ha però dato i frutti sperati. Massimo l’impegno, sotto il sole agostano e in un territorio non facile da battere, da parte delle squadre di ricerca. La sorte del 55enne, però, resta ancora un mistero.

Le ricerche, precisa il coordinamento, verranno riprese se e quando emergeranno nuovi elementi utili alle indagini.

(Unioneonline/l.f.)

