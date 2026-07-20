Nella caserma di via Porto Frailis, la procuratrice di Lanusei, Paola Dal Monte, è stata accolta dai vertici provinciali e territoriali della Guardia di finanza. La visita istituzionale si è tenuta oggi.

Dal Monte è stata accolta dal comandante provinciale di Nuoro, colonnello Giancarlo Sulsenti, e dal tenente Leonardo Di Blasi, comandante della compagnia. Durante l’incontro, è stato fatto il punto sulle principali attività di polizia giudiziaria in corso con la Procura: parte delle inchieste scaturiscono dall’esecuzione di verifiche fiscali. Ulteriore focus ha riguardato gli accertamenti sulla corregga destinazione dei fondi Pnrr in Ogliastra. Nel corso dell’incontro, la procuratrice si è intrattenuta con il personale del reparto e ha partecipato a un briefing dedicato all’organizzazione del Corpo nella provincia, con particolare riferimento ai territori ricompresi nella competenza della Procura di Lanusei. Infine, prima di congedarsi dalla sede delle Fiamme gialle, Paola Dal Monte ha espresso vivo apprezzamento per la professionalità e l’impegno quotidiano dimostrati dai militari della compagnia di Arbatax nello svolgimento delle attività a tutela della legalità economica, rinnovando i reciproci sentimenti di stima con il personale del Corpo.

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