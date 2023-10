Oggi ad Arzana è lutto cittadino. Alle 16.30 vengono celebrati i funerali di Mariano Piras, l’elettricista di 52 anni che ha perso la vita in Messico, mentre si trovava in un cantiere.

Il feretro, rientrato ieri in Italia un mese dopo la tragedia (il fatto è accaduto il 20 settembre nella cittadina di Tlaxco), arriva nella chiesa di San Giovanni Battista alle 14.30. La burocrazia internazionale ha rallentato le procedure e il feretro, dopo costanti colloqui tra le ambasciate, ha potuto lasciare il Messico soltanto lo scorso fine settimana.

«L’intera comunità di Arzana è scossa per la drammatica morte del nostro concittadino Mariano Piras», ha spiegato il sindaco, Angelo Stochino. Il quale ha proclamato il tutto cittadino in segno di cordoglio per la prematura scomparsa dell’uomo, unendosi in tal modo al dolore dei familiari tutti e della comunità di Arzana.

