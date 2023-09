Un 52enne di Arzana è morto in Messico in un incidente sul lavoro.

Mariano Piras, elettricista, era impegnato in alcune operazioni su un capannone. Per circostanze da accertare sarebbe caduto da un’altezza di 8 metri.

I soccorsi si sono rivelati inutili.

L’uomo era in Messico da qualche settimana per conto di un’azienda con sede a Milano. Di recente era rientrato in paese per trascorrere qualche giorno di vacanza, poi era tornato in cantiere.

Le autorità dovranno fare luce su quanto accaduto.

Roberto Secci

Tutti i dettagli su L’Unione Sarda in edicola e sulla app

© Riproduzione riservata