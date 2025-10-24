Per i suoi 100 anni, il 25 settembre scorso, erano andati a trovarla due sindaci, un medico e il sacerdote.

Assunta Mereu ha vissuto un mese da centenaria, poi la salute, già cagionevole, non l’ha più assistita e la nonnina si è spenta ieri.

I funerali sono stati celebrati oggi nella chiesa di Arzana, il suo paese natale, e la salma è stata tumulata nel cimitero di Ilbono, dove riposa anche il marito, Enrico Pisano, con il quale si era sposata quando aveva 31 anni.

Vedova dal 2012, la nonnina ha avuto cinque figli, di cui quattro in vita. Si era alternata tra la cura della casa e della famiglia ai lavori in campagna. Donna di fede, era devota alla Madonna.

In occasione del compleanno le hanno fatto visita i sindaci di Arzana e Ilbono, Angelo Stochino e Giampietro Murru, il presidente della Pro Loco, Raffaele Sestu, e il nuovo parroco, don Luca Fadda.

© Riproduzione riservata