Centouno anni compiuti domenica. Assunta Fanni ha festeggiato il compleanno nella sua casa di Arbatax, insieme ai suoi affetti più cari, dove ha tagliato la torta preparata per l'occasione. Nata a Tortolì, dall’età di 28 anni si è trasferita ad Arbatax insieme al marito, Giovanni Balzano, arrivato in Ogliastra da Ponza insieme agli zii commercianti quando aveva 12 anni, scomparso nel 1966.

Insieme hanno avuto nove figli, di cui sette in vita (Silverio, Andrea, Elisa, Franco, Margherita, Lucio e Geppino). Donna di fede, una vita da casalinga, nonna Assunta è devota alla Madonna di Stella Maris.

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