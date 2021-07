Al via il processo davanti alla Corte D'Assise di Cagliari presieduta da Giovanni Massidda sull’omicidio e tentato omicidio di Villagrande.

Imputato Fabio Fois, 57 anni residente a Girasole, accusato di aver ucciso Fabio Longoni e di aver ferito Daniele Conigiu, allevatori di Villagrande Strisaili, il 22 novembre 2017 nelle campagne del paese.

Nell'udienza sono stati sentiti alcuni testi della polizia giudiziaria ed è stato incaricato dalla Corte un perito per la trascrizione delle intercettazioni sia telefoniche che ambientali. Il processo è stato rinviato al 20 ottobre, quando verranno sentiti i Carabinieri del Nucleo operativo di Lanusei.

LE INDAGINI – Dopo mesi di indagini, coordinate dal pm di Lanusei Biagio Mazzeo, Fois fu arrestato tre anni dopo i fatti, esattamente nel novembre del 2020.

Secondo le accuse l’uomo avrebbe cercato di vendicarsi per il furto di due asinelli di sua proprietà, compiuto da Longoni e Conigiu, considerato un vero affronto.

Decisive le intercettazioni ambientali in cui Fois riferiva di essere stato attento a non lasciare tracce di Dna nell'auto con la quale si sarebbe allontanato dal luogo dell'agguato: “Non ho parlato né ho starnutito”, avrebbe detto a un amico. Il pm aveva dunque chiesto e ottenuto dal Gip di Lanusei Francesco Alterio il giudizio immediato per Fois.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata