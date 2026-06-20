Villanova Strisaili celebra San Basilio Magno: appuntamento atteso per l’Ogliastra e la Barbagia. È uno degli eventi più sentiti e partecipati dell’anno. La festa richiama ogni anno fedeli, pellegrini e visitatori provenienti da numerosi centri dell’interno della Sardegna. La ricorrenza, celebrata tradizionalmente la terza domenica di giugno, rappresenta un momento di profonda devozione religiosa e un’importante occasione di incontro tra le comunità dei territori confinanti, unite da antiche tradizioni e da un forte senso di appartenenza.

Il programma religioso prevede la tradizionale processione del simulacro di San Basilio lungo le vie del paese, con la partecipazione di gruppi folk in costume tradizionale, confraternite e numerosi fedeli. Domani, i devoti del santo potranno assistere alle messe propiziatorie ed ex voto che verranno celebrate a partire dalle 7. Il canonico don Virgilio Mura, don Mario Murru, salesiano missionario sul fronte di guerra del Libano, il canonico don Danilo Chiai e il vicario generale, don Michele Congiu, si alterneranno nelle celebrazioni. Alle 10 ci sarà la solenne processione con la partecipazione della banda musicale di Nurri, il gruppo folk locale di San Basilio Magno, il gruppo di Sant’Andrea di Tortolì, quello del paese di San Basilio e la rappresentanza dell’associazione culturale Nostra Signora di Monserrato di Bari Sardo. La messa che seguirà verrà celebrata, dopo tanti anni, dal vescovo di Nuoro e Lanusei, monsignor Antonello Mura.

Accanto agli appuntamenti religiosi, il centro abitato si animerà con bancarelle, esposizioni e momenti dedicati alla valorizzazione delle eccellenze artigianali dell’Isola. Particolarmente atteso il mercatino dell’artigianato, che ospiterà espositori provenienti da diverse località della Sardegna.

Tra gli stand sarà possibile ammirare e acquistare manufatti della tradizione sarda: tessuti, costumi, coltelli, lavorazioni artistiche e prodotti realizzati secondo antiche tecniche tramandate di generazione in generazione. Un patrimonio culturale che trova nella festa di San Basilio una delle sue vetrine più importanti.

Le origini della celebrazione affondano nel passato e testimoniano il ruolo centrale che Villanova Strisaili ha sempre avuto come luogo di incontro tra l’Ogliastra e la Barbagia. Già nell’Ottocento la festa richiamava visitatori da tutto il territorio circostante, accompagnata da fiere e occasioni di scambio commerciale.

Ancora oggi la manifestazione conserva questo forte valore aggregativo, rappresentando un momento di condivisione che unisce fede, cultura e tradizioni popolari. Per Villanova Strisaili e per le comunità dell’Ogliastra e della Barbagia, la festa di San Basilio Magno continua a essere un appuntamento imperdibile, capace di rinnovare ogni anno un legame profondo con la storia e l’identità del territorio.

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