Tortolì, paura sulla 125: cavo elettrico si spezza, prende fuoco e piomba su auto in corsaDue donne sono rimaste intrappolate dentro la vettura ma non sono rimaste ferite. Traffico deviato sulla litoranea di Cea
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Paura sulla statale 125, all’ingresso sud di Tortolì. Intorno alle 8 di oggi, un cavo dell'alta tensione si è spezzato ed è piombato sopra un’auto in corsa.
Il cavo ha preso fuoco e le due donne, che viaggiavano in direzione Tortolì, sono rimaste intrappolate dentro l’utilitaria. Non sono rimaste ferite.
Sul posto polizia stradale, carabinieri, vigili del fuoco, 118 e personale dell’Enel che ha staccato la corrente per poter operare in sicurezza.
Il traffico è stato deviato sulla litoranea di Cea.
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