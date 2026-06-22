Si erano smarriti sulla strada per Cala Mariolu e non riuscivano più a ritrovare la via del ritorno. Due escursionisti sono stati soccorsi ieri dai vigili del fuoco in località Golgo, nel territorio di Baunei.

L’allarme è scattato quando i due giovani, disorientati durante il trekking, hanno segnalato di non essere più in grado di rientrare al punto di partenza. Sul posto è intervenuta la squadra 11A del distaccamento dei vigili del fuoco di Tortolì, con il supporto del Reparto Volo di Alghero.

I due escursionisti sono stati individuati dall’alto dall’elicottero Drago 143 e recuperati tramite verricello. Una volta issati a bordo dell’aeromobile, sono stati trasportati in una piazzola di atterraggio e successivamente riaccompagnati al punto di partenza dell’escursione. L’intervento si è concluso con esito positivo e senza conseguenze per i due giovani.

(Unioneonline/v.f.)

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