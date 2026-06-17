È morto dopo un mese di agonia Sergio Orrù, l’agricoltore di Jerzu che aveva perso il controllo della sua auto finendo in un burrone.

L’incidente si era verificato all’alba del 10 maggio scorso, alcune ore dopo la manifestazione Vivi Pelau, su una strada interpoderale di Pelau, a valle di Jerzu. Il 49enne aveva riportato la frattura di sette costole.

Da quanto ricostruito, aveva perso il controllo della sua Fiat Panda precipitata in una leggera scarpata. Fu ritrovato soltanto intorno alle 10 del mattino.

Sul posto erano intervenuti il personale del 118 e l’elicottero dell’Areus per il trasporto al Brotzu. Dopo due giorni di ricovero in cui era rimasto sempre cosciente, le sue condizioni si erano improvvisamente complicate con il trasferimento in terapia intensiva. Oggi la triste notizia che ha gettato la comunità nello sconforto.

(Unioneonline/D)



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