Maria Mercede Mura è la nuova segretaria della sezione Pd di Girasole. Cinquantotto anni, sposata e madre di una figlia, è impiegata nello studio professionale di un commercialista.

Sotto il profilo politico-amministrativo ricopre il ruolo di assessora al Bilancio della Giunta di Lodovico Piras, anch’egli esponente dem. Mura è stata eletta all’unanimità.

In paese l’ultimo segretario del Partito democratico è stato Sebastiano Accordino, ma l’incarico era vacante da lungo tempo. Il prossimo anno, Girasole sarà uno degli undici centri ogliastrini chiamati alle urne per il rinnovo del Consiglio comunale.

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