Perché i festival letterari? Perché sono così tanti? Quali scenari in futuro? I direttori di alcuni dei più importanti appuntamenti in Italia si ritrovano per confrontarsi su una materia fragile e in continuo divenire.

Appuntamento sabato 27 giugno a Perdasdefogu (ore 10.30 Biblioteca comunale "Daniele Lai") all'interno delle iniziative legate al Festival SetteSere SettePiazze SetteLibri. Il dibattito partirà dai libri di Umberto Eco: oltre a quelli notissimi, “I libri anticipano l'eternità”.

Per quale motivo si rinnova ogni anno l'appuntamento con i lettori? Quali opportunità? Quali problemi? Quali scenari? Ma è vero che i festival sono troppi? Dopo un intervento video di Annalena Benini, direttrice del Salone del Libro di Torino, si confronteranno i direttori artistici dei festival “Pordenone Legge” (GianMario Villalta), “Campania libri festival” (Massimo Adinolfi), Festival SalernoLetteratura (Daria Limatola), Festival del Giornalismo culturale di Urbino (Lella Mazzoli), direttori e dirigenti di alcuni festival della Sardegna: Claudio Moica di Calasetta, Giovanni Follesa di Carbonia, la sindaca di Dorgali Angela Testone, Marcella Mulas e Aurelio Pullara di Gavoi, Francesca Casula di Liberos-Entula, Davide Mocci di Quartu, Luca Manunza (di Seneghe), il vicepresidente nazionale dell'Associazione Librai Aldo Addis. Per la Regione Sardegna sarà presente la coordinatrice del settore Biblioteche e promozione della lettura Floriana Me. Modera l'incontro la giornalista Francesca Lai. Organizza la Pro Loco.

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