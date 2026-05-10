Allarme ieri notte in via Cagliari a Quartu. A causa di un corto circuito le fiamme hanno avvolto un locale che ospitava il laboratorio di un pittore a fianco al negozio di dolci.

Il rogo è stato alimentato da un mobiletto di legno che si trovava in una stanza. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato danni più ingenti. Una coltre di fumo nero ha avvolto la strada costringendo i residenti a chiudere le finestre e stare chiusi in casa.

Questa mattina in tanti erano impegnati a pulire i balconi avvolti dalla fuliggine. Sul posto sono arrivate anche le ambulanze ma per fortuna all’interno del locale non c’era nessuno.

Per cause non legate all’incendio nella zona tra via Marconi, via brigata Sassari e via Cagliari è andata in tilt anche l’illuminazione pubblica con lunghe file di lampioni spenti e disagi.

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