Incidente nella notte in via Tramontana a Cagliari, vicino a viale Poetto.

Secondo una prima ricostruzione, due ragazzi di 19 anni sarebbero caduti intorno alle 2.30 mentre viaggiavano a bordo di uno scooter.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118: il più grave è stato trasportato in codice rosso per un trauma cranico al Brotzu, il secondo invece è finito al Santissima Trinità in codice giallo.

I due ragazzi avrebbero fatto tutto da soli e non risulterebbero coinvolte altre persone o altri mezzi. In via Tramontana è intervenuta anche la Polizia locale per i rilievi.

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