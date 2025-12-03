Al Teatro Massimo di Cagliari le nozze d’oro si festeggiano in platea. Sabato 6 dicembre, alle 17, torna “Nozze d’oro a Cagliari”, la manifestazione che da quasi vent’anni raduna le coppie che hanno raggiunto il traguardo dei cinquant’anni di matrimonio e lo intreccia con il racconto della città attraverso cinema e musica. Le voci isolane di Giancarlo D’Amico, Davide Fanzecco, Roberto Ferrara, Eleonora Garau, Federica Loi e Manul scalderanno la sala per lasciare infine il palco a Gigliola Cinquetti, la fuoriclasse della musica italiana.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Spazio Aperto con il sostegno della Fondazione di Sardegna, della Regione e del Comune di Cagliari, è pensata per tutta la comunità, con un’attenzione particolare agli anziani, ai giovani, alle donne e alle famiglie meno abbienti. L’ingresso è libero, ma alle coppie che festeggiano i cinquant’anni di matrimonio nel 2025 – insieme a quelle che hanno partecipato alle edizioni precedenti – sarà riservato un posto in sala e una pergamena-ricordo.

Cuore della serata è il Premio “Tre Minuti di Celebrità a Cagliari”, che ogni anno dà spazio a personaggi e sguardi illustri sul capoluogo. In programma la proiezione del nuovo cortometraggio del collezionista Sergio Orani, incentrato sulla Cagliari del 1974, insieme ai lavori vincitori dell’edizione 2024 del concorso per cortometraggi e fotografie ispirati alla città. Un montaggio di memorie private e immagini collettive che restituisce mezzo secolo di vita cagliaritana.

Dopo le proiezioni, il sipario si aprirà sulla musica. Sul palco del Massimo, alcuni interpreti isolani interpreteranno melodie degli anni Settanta e colonne sonore del cinema italiano e internazionale, canzoni che molte delle coppie in sala hanno ascoltato all’inizio della loro lunga storia d’amore.

Madrina e ospite d’eccezione della serata Gigliola Cinquetti, per la prima volta in concerto a Cagliari, già in tour per celebrare i sessant’anni di “Non ho l’età”, brano simbolo diventato colonna sonora sentimentale per più generazioni. Dodici partecipazioni a Sanremo, successi come “Dio, come ti amo”, “La pioggia”, “Alle porte del sole”, tournée in Europa, America Latina e Giappone: una carriera che coincide con la storia della canzone leggera italiana, le canzoni di Cinquetti hanno accompagnato fidanzamenti, matrimoni, viaggi, ricorrenze. Ritrovarla oggi in scena, in un teatro pieno di “sì” pronunciati cinquant’anni fa, significa trasformare una serata di festa in un album condiviso di ricordi. Per prenotare i posti e ricevere la pergamena è possibile chiamare il 3290277034 o il 3395772318.

