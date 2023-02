Il nuovo bando di gara sul progetto per l’adeguamento dei costi per la diga di Cumbidanovu è pronto, ieri sera è stato trasmesso dal Consorzio di bonifica della Sardegna centrale alla Gazzetta ufficiale europea per la pubblicazione che avverrà entro qualche giorno.

Bando che rimarrà aperto per 45 giorni (non 90 come il precedente, e con un’ulteriore riduzione dei tempi): l’apertura delle buste è prevista per il 21 di aprile. L’indizione di una seconda gara si è resa necessaria in seguito all’esito della precedente, andata deserta.

Soddisfatto l’assessore regionale ai Lavori pubblici, Pierluigi Saiu: «Abbiamo richiesto al Consorzio di bonifica, soggetto attuatore degli interventi, l’adeguamento dei prezzi sul progetto e in poco più di una settimana abbiamo chiuso il cerchio, rispettando gli impegni presi. L’assessorato ha dato velocemente il via libera all’aggiornamento del bando e altrettanto ha fatto il ministero. La diga di Cumbidanovu è un’infrastruttura strategica per la Sardegna e in particolare per i territori del Nuorese. Un’opera attesa da anni, una grande incompiuta che deve essere sbloccata. Abbiamo potuto contare sulla collaborazione del ministero delle Infrastrutture e del ministro Matteo Salvini, che voglio ringraziare. Infatti, grazie alla collaborazione con gli uffici di Roma è stato possibile accelerare e arrivare alla ripubblicazione del nuovo bando in tempi brevissimi».

«Non vogliamo ulteriori ritardi. Contiamo che l’adeguamento dei prezzi a base d’asta possa finalmente sbloccare la situazione e abbiamo le idee chiare su cosa fare anche nell’ipotesi di altri imprevisti. Non c’è comunque tempo da perdere e già da ora sarà importante pensare ai passi successivi accelerando sulla progettazione delle opere accessorie, ossia la rete di distribuzione dell’acqua, la centrale idroelettrica e l’interconnessione tra l’invaso di Cumbidanovu e l’impianto di trattamento dei reflui di Su Tuvu, che consentirà di rispondere al crescente fabbisogno idrico delle campagne. La legge di stabilità – conclude l’esponente della Giunta Solinas - ha stanziato le risorse e presto andremo in Giunta con una proposta per partire velocemente anche con la progettazione e poi con la realizzazione delle altre opere».

